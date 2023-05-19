Завод «Ремит» решил выпускать треугольную колбасу под маркой «Тоблерон»

Мясоперерабатывающее предприятие «Ремит» собирается выпускать колбасу и другие мясные продукты под маркой «Тоблерон». Компания направила в Роспатент заявку на регистрацию соответствующего товарного знака.
Представитель завода подтвердил «Ведомостям» планы производства такой колбасы. По его словам, продукт будет не круглой формы, как обычно, а треугольной.
Он рассказал, что «Ремит» уже не первый раз прибегает к броским провокационным названиям, поскольку такой подход привлекает покупателя. При этом удается избежать дополнительных вложений.
Ранее компания уже подавала заявки на регистрацию знака «КабернеСвиньон», он предназначен для федеральной сети магазинов с алкогольной продукцией. Также «Ремит» подал заявки на Wi-Fi, «Докторская и точка» и «Бекон и точка».
Завод «Ремит» расположен в Подольске, предприятие выпускает свыше 300 наименований товаров. Владеют бизнесом Владимир Конозаков и Рустем Мухаметшин. Предприятие завершило прошлый год с чистой прибылью в 1,9 млрд рублей.
Правами на товарный знак Toblerone до 2027 года владеет американская компания Kraft Foods.
Фото на обложке: YARUNIV Studio /
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