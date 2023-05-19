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Завод «Ремит» решил выпускать треугольную колбасу под маркой «Тоблерон»

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Мясоперерабатывающее предприятие «Ремит» собирается выпускать колбасу и другие мясные продукты под маркой «Тоблерон». Компания направила в Роспатент заявку на регистрацию соответствующего товарного знака.

Завод «Ремит» решил выпускать треугольную колбасу под маркой «Тоблерон»

Представитель завода подтвердил «Ведомостям» планы производства такой колбасы. По его словам, продукт будет не круглой формы, как обычно, а треугольной.

Он рассказал, что «Ремит» уже не первый раз прибегает к броским провокационным названиям, поскольку такой подход привлекает покупателя. При этом удается избежать дополнительных вложений.

Ранее компания уже подавала заявки на регистрацию знака «КабернеСвиньон», он предназначен для федеральной сети магазинов с алкогольной продукцией. Также «Ремит» подал заявки на Wi-Fi, «Докторская и точка» и «Бекон и точка».

Завод «Ремит» расположен в Подольске, предприятие выпускает свыше 300 наименований товаров. Владеют бизнесом Владимир Конозаков и Рустем Мухаметшин. Предприятие завершило прошлый год с чистой прибылью в 1,9 млрд рублей.

Правами на товарный знак Toblerone до 2027 года владеет американская компания Kraft Foods.

Фото на обложке: YARUNIV Studio / Shutterstock

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