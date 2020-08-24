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Россияне рассказали, чего им не хватало во время работы из дома

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

26% россиян, которые перешли на работу из дома во время самоизоляции, остаются на удаленке. Об этом говорят результаты опроса рекрутингового портала «Работа.ру»., с которыми ознакомился Rusbase. 

Россияне рассказали, чего им не хватало во время работы из дома

Согласно опросу, еще 15% респондентов чередуют работу из дома и из офиса. 59% опрошенных вернулись в офисы. Половина опрошенных (47%) отметили, что хотели бы продолжать работать из дома. 

Как отмечают аналитики, всего во время самоизоляции на удаленную работу перешли 30% россиян. Респонденты рассказали, чего им больше всего не хватало на удаленке: 

  • рабочей обстановки — 34%;
  • коллектива — 22%;
  • удобного рабочего места — 18%;
  • корпоративной жизни — 9%. 

43% респондентов не скучали ни по чему во время работы из дома.

Опрос проходил в августе 2020 года. В нем участвовали 4200 человек, из которых 1260 работали из дома в период самоизоляции.

Фото: Alex Brylov / Shutterstock

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