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Минфин предложил провести эксперимент по удаленной регистрации бизнеса

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Минфин предложил провести в России эксперимент по удаленной регистрации бизнеса без личной подачи документов. Эксперимент должен начаться в сентябре 2023 года, его координатором станет Федеральная налоговая служба.

Минфин предложил провести эксперимент по удаленной регистрации бизнеса

В России проведут эксперимент по регистрации бизнеса без личной подачи документов. Проект соответствующего постановления Минфина опубликован на портале правовых актов.

Согласно постановлению, компании и ИП смогут зарегистрировать бизнес удаленно «в один клик». Предприниматели смогут выбрать банк для открытия расчетного счета и начать им пользоваться практически сразу.

Зарегистрировать бизнес удаленно смогут только клиенты участвующего в эксперименте банка или пользователи единой биометрической системы. На первом этапе в эксперимент будет включен Сбербанк. 

Сейчас регистрация ИП занимает три рабочих дня и требует личной или в электронном виде подачи документов в Федеральную налоговую службу (ФНС).

Эксперимент начнется 1 сентября 2023 года и закончится 31 мая 2025 года. Координатором проекта станет ФНС.

Фото на обложке: Gumbariya / Shutterstock

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