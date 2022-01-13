«Удаленка» увеличила расходы 75% россиян

75% россиян стали тратить больше денег на повседневную жизнь после перехода на удаленный режим работы. У большей части выросли расходы на электроэнергию, пропитание и мобильную связь. Каждый третий житель России рассказал о появлении расходов, которых не было до перехода на «удаленку».
Исследование о роли удаленного режима работы в расходах россиян провели специалисты HeadHunter. Опрос проходил в конце декабря прошлого года и охватил 1,8 тыс. респондентов.
75% опрошенных заявили об увеличении своих расходов после того, как перешли на «удаленку». 62% из них стали больше тратить на оплату электроэнергии, 39% – на пропитание. Расходы на оплату интернета и мобильной связи увеличились у каждого третьего респондента, каждый пятый стал больше тратить на развлечения.
Каждый третий респондент отметил, что с переходом на удаленный режим работы у него появились расхода, которых не было ранее. Это траты на оплату услуг доставки, кофе и предметы мебели.
Однако некоторые расходы части респондентов удалось снизить. С переходом на удаленку группа опрошенных стала меньше тратить на транспорт и одежду. Вцелом после перехода на удаленный режим работы меньше следить за собой стали 46% респондентов.
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Фото на обложке: ImYanis /
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