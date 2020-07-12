«Работа.ру» составила рейтинг вакансий на удаленке с зарплатой до 250 тысяч рублей

Рекрутинговый портал «Работа.ру» составил рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий на удаленке. Rusbase ознакомился с рейтингом.

Топ вакансий июля с самыми высокими зарплатами и возможностью дистанционной работы:

Главный бухгалтер в компанию, которая работает с b2b-сегментом. Среди требований к кандидату — профессионализм, оперативность в работе и быстрая адаптация к меняющимся требованиям налоговой.

Зарплата — до 250 тысяч рублей.

Переводчик с английского языка. Доход зависит от количества выполненных заказов. Переводчик может выбирать типы текстов для переводов в зависимости от сферы интересов.

Зарплата — от 150 до 200 тысяч рублей.

Менеджер по развитию бизнеса в одну из петербургский компаний. Успешный кандидат на эту позицию должен иметь опыт работы от трех лет, хорошие навыки ведения переговоров, а также подготовки коммерческих предложений и презентаций.

Зарплата — от 100 тысяч рублей в месяц и проценты от продаж.

Специалист по контекстной рекламе с опытом от года. Задача сотрудника — создавать и вести рекламные кампании в системах «Яндекс.Директ» и Google AdWords, настраивать аналитику в Google Analytics и «Яндекс.Метрике», а также анализировать эффективность рекламных источников.

Зарплата — до 120 тысяч рублей.

PHP-программист с опытом работы от трех лет. Задача специалиста — разработка и поддержка проектов на платформе Shopware 5.

Зарплата — до 110 тысяч рублей.

«Согласно опросу нашей аудитории, около 75% работодателей положительно или нейтрально оценили переход на удаленную работу и готовы рассматривать удаленку в будущем», — отметила директор по маркетингу сервиса «Работа.ру» Ксения Курникова.

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