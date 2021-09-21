Названа доля удаленных сотрудников в столичных компаниях России

В московских компаниях на удаленке работает 65% сотрудников, в Санкт-Петербурге — 59%. Большой плюс в такой форме работы для респондентов — экономия времени на дорогу в офис, минус — отсутствие личных контактов с коллегами.

Постоянные удаленные места работы имеют 42% и 35% компаний, сообщили «Известия» со ссылкой на исследование SuperJob.

Кроме того, доля вакансий с таким форматом составляет 6,8% в столице и 5,1% в Санкт-Петербурге.

По данным ВТБ, на постоянный удаленный режим работы перешел каждый пятый клиент в Москве и Питере и 13% — по всей России. При этом 29% клиентов, ушедших в онлайн, отметили увеличение продолжительности рабочего дня.

В Минтруда сообщили, что дистанционно сейчас работают 3 млн человек, в 2019 году их было только 30 тыс. человек. Ведомство ожидает развития такого формата 2030 года.

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Фото: fizkes / Shutterstock