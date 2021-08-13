Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Минцифры разработает приложение для удаленной работы чиновников

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Минцифры планирует в следующем году выпустить приложение для удаленной работы чиновников. «У нас есть мобильное приложение для обычных граждан, хорошо бы и для чиновников электронные сервисы были», сказал замглавы Минцифры Олег Качанов.

Минцифры разработает приложение для удаленной работы чиновников

О планах по разработке специального приложения для госслужащих пишут РИА Новости со ссылкой на слова замглавы Минцифры Олега Качанова.

«Некое типовое автоматизированное рабочее место… полный аналог корпоративного рабочего места: корпоративный портал, мессенджер, почта, ВКС (видеоконференцсвязь – ред.), средства работы с документами», – цитирует издание замглавы министерства.

Новыми рабочими сервисами планируют обеспечить 10 министерств к следующему году. К 2024 году по планам все госслужащие будут использовать похожие сервисы. 

«Для госслужащих мы все-таки хотим сделать в следующем году мобильное приложение госслужащего, то есть у нас есть мобильное приложение для обычных граждан… хорошо бы, чтобы для них (госслужащих – ред.) электронные сервисы были (также - ред.) доступны, как и для всех остальных граждан, обеспечивающие удобство взаимодействия с кадровыми службами, со своими органами власти», – приводят РИА Новости слова Качанова.

Крупнейший оператора видеоконференцсвязи Zoom в апреле запретил продавать лицензии на использованием своего сервиса государтсвенным структурам России и компания с госучастием.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Как пострадавшему от пандемии бизнесу получить помощь?

Фото: Shutterstock.com

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Сервис Mandarin купил российский финтех-стартап из топ-20 по версии Visa
  2. 2 Линдеманна из Rammstein обвинили в нелегальной продаже NFT-токенов из Эрмитажа
  3. 3 «Мы выступаем решительно против»: бизнес попросил правительство не повышать акциз на алкоголь
  4. 4 Удаленка позволила сохранить в России около 3 млн рабочих мест
  5. 5 Потребительская активность россиян восстанавливается после пандемии — исследование

ВОЗМОЖНОСТИ

13 августа 2021

Codenrock Battle

13 августа 2021

Бизнес-акселератор Росатома

15 августа 2021

Media Gatе

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма