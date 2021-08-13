Минцифры разработает приложение для удаленной работы чиновников

Минцифры планирует в следующем году выпустить приложение для удаленной работы чиновников. «У нас есть мобильное приложение для обычных граждан, хорошо бы и для чиновников электронные сервисы были», сказал замглавы Минцифры Олег Качанов.

О планах по разработке специального приложения для госслужащих пишут РИА Новости со ссылкой на слова замглавы Минцифры Олега Качанова.

«Некое типовое автоматизированное рабочее место… полный аналог корпоративного рабочего места: корпоративный портал, мессенджер, почта, ВКС (видеоконференцсвязь – ред.), средства работы с документами», – цитирует издание замглавы министерства.

Новыми рабочими сервисами планируют обеспечить 10 министерств к следующему году. К 2024 году по планам все госслужащие будут использовать похожие сервисы.

«Для госслужащих мы все-таки хотим сделать в следующем году мобильное приложение госслужащего, то есть у нас есть мобильное приложение для обычных граждан… хорошо бы, чтобы для них (госслужащих – ред.) электронные сервисы были (также - ред.) доступны, как и для всех остальных граждан, обеспечивающие удобство взаимодействия с кадровыми службами, со своими органами власти», – приводят РИА Новости слова Качанова.

Крупнейший оператора видеоконференцсвязи Zoom в апреле запретил продавать лицензии на использованием своего сервиса государтсвенным структурам России и компания с госучастием.

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