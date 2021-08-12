Стало известно, на сколько меньше готовы получать россияне ради удаленки — исследование

Треть опрошенных россиян (33%) готовы пойти на снижение зарплаты ради перехода на удаленку. В среднем ради этого работники готовы потерять 10% заработка. Об этом RB сообщили в сервисе SuperJob.

Почти на столько же (9%) респондентов готовы уменьшить свои зарплатные ожидания ради работы рядом с домом.



В опросе участвовали 1,5 тысячи человек, которые хотят работать удаленно и чья профессия предполагает такую возможность.

В среднем респонденты, которые хотят перейти на дистанционный формат работы, готовы потерять 10% зарплаты. Еще 17% опрошенных готовы получать на 5% меньше, по 2% готовы на уменьшение зарплаты на 15% и 25% соответственно, 3% — на снижение на 20%.

Тех, кто готов к денежным уступкам ради работы из дома, больше среди молодежи до 24 лет, а также респондентов с зарплатой менее 30 тысяч рублей (по 43%).

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Фото: fizkes / Shutterstock