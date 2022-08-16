Фонд «Дом Рональда Макдональда» сменит название на «Семья вместе»

Фонд «Дом Рональда Макдональда», который ушедший из России McDonald’s открыл в 1995 году, сменит название и продолжит работу в стране с новыми учредителями. Ими станут фирмы «Вкусно – и точка», пришедшей на замену McDonald’s.

О смене названия фонд «Дом Рональда Макдональда» сообщил в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

В сообщении указано, что фонд получит название «Семья вместе» и продолжит работу в России с новыми учредителями.

«Учредителями фонда выступили компании, работающие под брендом «Вкусно — и точка»: ООО “Система ПБО”, ООО “ДВРП”, ООО “ГИД” и ООО “СПП”», – уточнили в фонде. «Вкусно — и точка» – новый владелец бизнеса McDonald’s в России.

По собственным данным, подопечными фонда являются более 250 тысяч человек. Фонд намерен развивать свои проекты в сотрудничестве с детскими медицинскими центрами, отметила генеральный директор фонда «Дом Рональда Макдональда» Екатерина Мыслицкая.

После объявления о прекращении работы в России McDonald’s, учредивший фонд «Дом Рональда Макдональда» в стране в 1995 году, сообщил, что несмотря на уход сети ресторанов быстрого питания фонд продолжит работу.

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