Renault рассмотрит возможность передачи своей доли в «АвтоВАЗе» российскому инвестору

Renault рассматривает возможность передачи своего контрольного пакета акций «АвтоВАЗа» российскому инвестору. Этот шаг рассматривается автопроизводителем в качестве варианта ухода с российского рынка.

Передача бизнеса бизнеса, является предпочтительным вариантом, поскольку помогла бы французскому автопроизводителю освободиться от юридической ответственности, сообщил Bloomberg.

При этом Renault не сможет осуществить передачу своей 68%-ной доли в «АвтоВАЗе» другому акционеру, госкорпорации «Ростех», поскольку российский партнер находится под санкциями. Кроме того, пока непонятно, как полностью принадлежащий Renault завод в Москве будет вписываться в этот план.

Пока окончательного решения принято не было, могут появиться и другие варианты, отмечает агентство.

Renault начала рассматривать варианты передачи бизнеса после того, как 23 марта 2022 года заявила, что приостанавливает промышленную деятельность в России. Renault также остановила работу своего московского завода. Автопроизводитель оценил своей бизнес в России (втором по величине рынке) в €2,2 млрд.

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