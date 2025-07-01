Renault фиксирует $11,2 млрд убытка на Nissan — партнёрство трещит по швам

Французская Renault Group зафиксирует убыток в 9,5 млрд евро ($11,2 млрд) по итогам первого полугодия 2025 года. Причина — пересмотр способа учета доли в Nissan. Японский автогигант, с которым Renault связывает почти 25 лет партнёрства, стал проблемой для французского автопроизводителя.

Речь идёт не о реальном оттоке денег, а о переоценке доли на бумаге. Теперь доля в Nissan будет учитываться не по методу долевого участия, а как финансовый актив, отражаемый по справедливой стоимости в составе собственного капитала. Проще говоря: стоимость будет напрямую зависеть от биржевой цены акций Nissan, а не от операционных показателей.

Корректировка затронет прочие доходы и расходы, не повлияет на дивиденды и, по заверениям компании, не отменяет операционное сотрудничество с Nissan. Но минус €9,5 млрд на балансе меняет тон в отношениях между двумя брендами. Для Renault Nissan — больше не стратегический партнёр, а волатильный финансовый актив.

Сегодня Renault владеет 35,7% Nissan — из них 17,05% напрямую, остальное — через траст. Новая отчётная логика отражает новую реальность: партнёрство больше не стратегическое, а номинальное. Renault постепенно снижает долю в японской компании, которая испытывает серьёзные трудности.

Акции Nissan за год упали на 38%, а на 2026-й у японской компании висит долговая выплата в размере 800 млрд иен (примерно $5,6 млрд). Проблемы с выручкой, падение продаж, задержки с новыми моделями, кассовые разрывы и реструктуризация с сокращением заводов — всё это подрывает стоимость и имидж.

Контекст дополняет кадровая турбулентность: CEO Renault Лука де Мео уходит со своего поста 15 июля, чтобы встать у руля люксового холдинга Kering. Нового генерального директора пока не назначили. Финансовый отчёт за первое полугодие Renault опубликует 31 июля.

Но факт остаётся фактом: крупнейшая инвестиция Renault теперь списана как убыток. Да, технически это бухгалтерия. Но если Nissan не выйдет из затяжного пике, на выход из альянса может перейти и Renault. Только уже не в формате финансовой корректировки, а с полной переоценкой отношений.

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