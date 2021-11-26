Renault показал концепт летающего автомобиля Air4

Компания Renault раскрыла подробности о проекте Air4: оказалось, что это не простой электрический хэчтбек, а аэромобиль, оснащенный двухлопастными винтами.

Шоукар Air4 сконструировали и собрали во Франции, за это отвечало подразделение TheArsenale. Посвящена новинка культовой модели Renault 4, которая выпускалась 1961 по 1994 год, сообщили RB.RU в пресс-службе автопроизводителя.

У аэромобиля нет колес. Вместо них установлены четыре двухлопастных винта в каждом углу кузова. Кабина расположена в центре рамы, для доступа в нее водителю нужно поднять переднюю часть корпуса, стилизованную под Renault 4.

Обычных дверей у аэромобиля нет

AIR4 питается от литий-полимерных аккумуляторов емкостью 22 000 мА·ч, вырабатывающих общую мощность 90 000 мА·ч. Максимальная горизонтальная скорость автомобиля 26 м/с, наклон во время полета равен 45 градусов, максимальный наклон – 70 градусов. AIR4 способен подниматься на высоту до 700 м, скорость взлета может достигать 14 м/с, но ограничивается значением в 4 м/с по соображениям безопасности, а скорость посадки составляет 3 м/с. Изменяемая тяга AIR4 равна 380 кг, то есть 95 кг на каждый винт.

Внешне шоукар стилизован под легендарный Renault 4

Air4 посвятили 60-летию одной из самых массовых и успешных моделей Renault 4. Автомобиль производился в 28 странах, а продавался в 100, тираж модели превысил 8 млн экземпляров.

«В завершение года торжеств в честь 60-летия 4L мы хотели создать что-то по-настоящему необычное, – отметил директор по маркетингу бренда Renault Арно Беллони. – И нам в этом очень помогли специалисты TheArsenale. Летающий шоукар Air4 – это невиданный ранее концепт и намек на то, как этот культовый автомобиль мог бы выглядеть еще через 60 лет».

Публике Renault Air4 представят на днях в Париже, в Ателье Renault на Елисейских полях. В 2022 году концепт доберется до США, где будет выставляться в Майами и Нью-Йорке, а потом в Макао.

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Фото: Renault