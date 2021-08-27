Компания Renault представила первый электрокар для такси

Суббренд Renault — Mobilize — представил новый электрический седан Limo, созданный специально для сервисов такси, каршеринга, автопроката. Автомобиль предоставляется только по подписке вместе с пакетами услуг.

Седан Limo является первой моделью бренда Mobilize, который был создан Renault Group в партнерстве с китайской компанией Jiangling Motors Group. Новинка представляет собой четырехдверный седан длиной 4,67 м, шириной 1,83 м и высотой 1,47 м, сообщили в пресс-службе Renault.

В движение Limo приводит электромотор, развивающий 150 лошадиных сил и 220 Нм крутящего момента. На выбор доступны три режима вождения: Eco, Normal и Sport. Максимальная скорость седана — 140 км/ч, а первую «сотню» электрокар набирает за 9,6 с.

Новинка получила богатое, соответствующее бизнес-классу оснащение, емкую 60-киловаттную батарею с запасом хода до 450 км. От терминалов с быстрой зарядкой электрокар за 40 минут можно подзарядить на 250 км, что, по подсчетам производителя, соответствует среднему суточному пробегу автомобиля, занятого в сфере пассажироперевозок.

В оснащении седана заявлены восемь подушек безопасности, светодиодные фары, цифровая приборная панель, мультимедийная система с тачскрином диагональю 12,3 дюйма, адаптивный круиз-контроль и целый набор электронных ассистентов, среди которых система удержания в полосе, мониторинг «мертвых» зон с помощью при перестроении, камеры кругового обзора, передние и задние парктроники.

Mobilize Limo будет предоставляться вместе с пакетами услуг для разных типов применения, включая такси, индивидуальную аренду и другие виды частных перевозок. Договоры об аренде Mobilize, которыми управляет RCI Bank and Services, могут включать разный пробег и заключаться на разное время. Для тех, кто пользуется автомобилем изредка, доступен вариант с оплатой за время вождения. В пакеты Mobilize также войдут такие услуги, как гарантии от производителя, обслуживание, страхование и решения для зарядки.

Премьера Mobilize Limo состоится 8 сентября на международном автосалоне в Мюнхене. После будет создан тестовый парк из 40 электрокаров, которые появятся в европейских службах такси и каршеринга во второй половине 2022 года.

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Фото: Пресс-служба Renault