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DLBI нашли в сети базу данных, предположительно, пользователей сайта «Ренессанс Страхование»

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В открытый доступ попала, предположительно, база данных из 737 тыс. строк пользователей сайта «Ренессанс Страхование». В страховой компании пока не прокомментировали возможную утечку, но исследователи подтвердили актуальность некоторых попавших в сеть данных.

DLBI нашли в сети базу данных, предположительно, пользователей сайта «Ренессанс Страхование»

Обновлено в 22:20 МСК.

В «Ренессанс Страховании» заявили о попытке хакерской атаки на свой сайт и взломе раздела сервиса «еОСАГО».

«[...] мы впервые столкнулись с прицельной атакой квалифицированных хакеров», – отметили в компании.

Компания пока не может подтвердить утечку. По оценке «Ренессанс Страхования», потенциально она могла затронуть не более 2% клиентской базы.

«Мы уверены, что хакеры не получили доступ к паролям, платежным и паспортным данным клиентов компании. Другие разделы сайта и вся информация в них не подверглись атаке и находятся в безопасности», – сообщили в компании.

Клиентов призвали без необходимости не менять пароли доступа в «еОСАГО», эти данные не были скомпрометированы, подчеркнули в «Ренессанс Страховании».

Исследователи обнаружили в открытом доступе, предположительно, базу данных пользователей сайта «Ренессанс Страхование». Об этом сообщается в telegram-канале «Утечки информации».

База представляет собой полный SQL-дами сайта renins.ru, принадлежащего страховой компании «Ренессанс Страхование». В базе данных содержится 737,6 тыс. строк – ФИО пользователей, номер телефона, хешированный пароль, дата регистрации и последнего входа.

Исследователи выборочно проверили несколько адресов электронной почты из базы и подтвердили, что они актуальные, говорится в telegram-канале.

В «Ренессанс Страховании» на момент публикации не прокомментировали возможную утечку данных.

Фото на обложке: ninaveter / Shutterstock

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