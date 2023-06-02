DLBI нашли в сети базу данных, предположительно, пользователей сайта «Ренессанс Страхование»

В открытый доступ попала, предположительно, база данных из 737 тыс. строк пользователей сайта «Ренессанс Страхование». В страховой компании пока не прокомментировали возможную утечку, но исследователи подтвердили актуальность некоторых попавших в сеть данных.
Обновлено в 22:20 МСК.
В «Ренессанс Страховании» заявили о попытке хакерской атаки на свой сайт и взломе раздела сервиса «еОСАГО».
«[...] мы впервые столкнулись с прицельной атакой квалифицированных хакеров», – отметили в компании.
Компания пока не может подтвердить утечку. По оценке «Ренессанс Страхования», потенциально она могла затронуть не более 2% клиентской базы.
«Мы уверены, что хакеры не получили доступ к паролям, платежным и паспортным данным клиентов компании. Другие разделы сайта и вся информация в них не подверглись атаке и находятся в безопасности», – сообщили в компании.
Клиентов призвали без необходимости не менять пароли доступа в «еОСАГО», эти данные не были скомпрометированы, подчеркнули в «Ренессанс Страховании».
База представляет собой полный SQL-дами сайта renins.ru, принадлежащего страховой компании «Ренессанс Страхование». В базе данных содержится 737,6 тыс. строк – ФИО пользователей, номер телефона, хешированный пароль, дата регистрации и последнего входа.
Исследователи выборочно проверили несколько адресов электронной почты из базы и подтвердили, что они актуальные, говорится в telegram-канале.
В «Ренессанс Страховании» на момент публикации не прокомментировали возможную утечку данных.
Фото на обложке: ninaveter /
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