Банк «Ренессанс Кредит», входящий в группу «Онэксим» Михаила Прохорова, выставлен на продажу. Одним из основных претендентов выступает «Совкомбанк». Цена сделки может составить 0,75-0,8 капитала банка.

Группа «Онэксим» Михаила Прохорова выставила на продажу банк «Ренессанс Кредит», сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Банк находится в переговорах о покупке с «Совкомбанком».

В периметре сделки обсуждалась продажа банка вместе со страховой компанией (СК) «Согласие». Однако, на данный момент финальная конфигурация сделки пока не ясна.

Цена банка вместе со страховой компанией будет выше 0,8-0,9 общего капитала банка и СК. Согласно отчету по РСБУ, капитал банка составляет 36,7 млрд рублей по итогам девяти месяцев.

Косвенно о планах по продаже может свидетельствовать смена в сентября 2021 года главы банка Алексея Левченко, который был сторонником вывода его на IPO.

Сейчас доходность капитала банка составляет 15%, у Совкомбанка целевая доходность на капитал — 25%, оценил собеседник газеты. По его мнению, от покупку «Ренессанс Кредита» «Совкомбанк» получит хороший синергетический эффект.