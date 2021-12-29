Сдающих туристам жилье заставят платить налоги

Федеральная антимонопольная служба поддержала введение уникального идентификационного номера для владельцев туристической недвижимости и создание единого федерального реестра такого жилья. Теперь россиян, сдающих квартиры туристам, обяжут платить налог в размере 4%.
Документ поддержали в Роспотребнадзоре, Ростуризме, Минэкономразвития. По словам депутата Госдумы Вячеслава Фетисова, документ могут принять в весеннюю сессию, сообщили «Известия».
Сегодня большое количество предложений по краткосрочной аренде квартир, апартаментов, гостевых домов находятся вне правового поля. В Москве, Санкт-Петербурге и Казани за прошлый год более 30% забронированного туристами жилья пришлось на квартиры и апартаменты.
Новая система позволит контролировать правовое поле через сервисы онлайн-бронирования. По словам экспертов, при дальнейшей проработке законопроекта важно установить переходный период, в течение которого собственники туристского жилья будут вправе осуществлять деятельность без включения в реестр, так как он еще не создан и не введен в эксплуатацию.
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Фото на обложке: Unsplash
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