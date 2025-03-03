Интерес к аренде автомобилей в России вырос более чем в 1,5 раза
В 2024 году интерес россиян к аренде автомобилей увеличился на 56,5%, согласно данным экспертов «Авито Авто», которые есть у Русбейс. Илья Зарембо, руководитель департамента аренды автомобилей, связывает эту тенденцию с развитием внутреннего туризма: почти половина россиян, по результатам опроса «Авито», выбирают путешествовать по стране на автомобиле.
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Согласно исследованию, наиболее востребованной маркой стала Lada, которой интересовались 14,1% пользователей. На втором месте по популярности оказалась Hyundai с долей 13,1%, а на третьем — Kia с 8,4%. В пятерке также находятся Toyota и Mercedes-Benz с показателями 8,4% и 6,1% соответственно.
Среди моделей лидером стал Hyundai Solaris с долей 8,6%. За ним следуют Lada Granta (7,7%) и Kia Rio (5,6%). Также в пятерку вошли Volkswagen Polo (4,4%) и Daewoo Matiz (3,9%). При этом эксперты отметили, что наиболее заметная динамика зафиксирована за BMW 5 Series. Арендой данного авто начали интересоваться в 2,6 раза чаще, чем в 2023 году.
По количеству объявлений лидируют автомобили Lada (11,4% среди всех предложений), за ними следуют Mercedes-Benz (8,9%) и Toyota (8,6%). Общее число предложений на платформе увеличилось в 2,5 раза, при этом средняя цена аренды осталась на уровне 2,1 тыс. рублей, заявили в «Авито Авто».
Фото на обложке: CC7 / Shutterstock
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