Банковские карты можно будет пополнять через кассы магазинов

В России появится возможность пополнения банковских карт на кассах магазинов. Пилотный проект в ближайшие месяцы запустит ПСБ. Также возможность ввести такую функцию рассматривают «Ак Барс Банк», «Дом.РФ» и крымский РНКБ. Об этом сообщают «Известия».

В ПСБ отмечают, что данная услуга будет востребована в удаленных и небольших населенных пунктах. Там не всегда есть возможность внесения средств на карту через банкоматы, платежные терминалы, салоны сотовых операторов и кассы в отделениях банков. Поэтому запланировано, что снять наличные или пополнить карту можно будет на кассах в продуктовых магазинах.

Сроки запуска пилотных проектов «Ак Барс Банка», «Дом.РФ» и РНКБ пока не определены. Обсуждение аналогичного проекта также ведет платежная система Visa, говорится в сообщении.

«Снятие и внесение денежных средств на кассе магазина требует, чтобы банк и торговая точка заключили договор эквайринга — приема безналичных платежей», — комментирует директор розничных продуктов «Дом.РФ» Евгений Шитиков.

Он добавил, что себестоимость таких операций не должна превышать затраты на существующие способы пополнения карт — через банкоматы и переводом с карт других банков.

В Центробанке отметили, что для запуска такой системы, возможно, потребуются изменения в действующем законодательстве. Банк России рассматривает сервис пополнения карт на кассах как способ повышения финансовой доступности в отдаленных и малонаселенных регионах.

«Конечно, это, на наш взгляд, будет востребовано, потому что человеку часто нужно не только снять наличные, но и пополнить свою карту, пополнить счет или совершить другую услугу», — говорит руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.

В России уже действует услуга по снятию наличных на кассах магазинов. Сервис доступен для клиентов платежных систем Visa, Masterсard, «Мир». К нему подключились Сбербанк, ПСБ и «Ак Барс Банк», а также торговые сети Metro, Billa и «Вкусвилл». В Visa сообщили, что снять наличные уже можно в 4 тысячах торговых точек по всей стране. В MasterCard отметили, что сотрудничают с тысячами точек.

Снять наличные на кассах можно лишь при покупке. Банк при этом зарабатывает на эквайринговой комиссии, а магазин получает дополнительных клиентов, рассказал вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. Он предположил, что пополнять банковские карты на кассах также можно будет только при совершении покупки.

Фото: Unsplash