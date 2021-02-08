Облачная платформа Rescale привлекла инвестиции от Fort Ross Ventures

Американский стартап в сфере облачного хранилища Rescale получил $10 млн от венчурного фонда Fort Ross Ventures. Всего в рамках раунда C компания привлекла $50 млн. В сделке также участвовали Hitachi Ventures, Microsoft M12, Nautilus Venture Partners, NVIDIA, Republic Labs и Samsung Catalyst Fund. Об этом RB.ru рассказал представитель Fort Ross Ventures.

По данным Rescale, инвестиции нового раунда увеличили общую сумму привлеченного финансирования до $100 млн.

Rescale — это интеллектуальная облачная платформа для научного сообщества. Компания сотрудничает с инженерными, аэрокосмическими и другими научными организациями, помогая им переносить устаревшие высокопроизводительные вычисления (HPC) в облако.

Отмечается, что с помощью сервиса предприятие может оптимизировать ИТ-ресурсы, повысить производительность и снизить затраты.

«Новые инвестиции должны помочь Rescale расширить бизнес и свое присутствие, а также выстроить отношения с системными интеграторами ... Я уверен, что эта платформа поможет научному сообществу сделать шаг вперед, а технологичным клиентам компании оптимизировать запуск новых продуктов», — отметил основатель Fort Ross Ventures Виктор Орловский.

На данный момент у Rescale насчитывается более 300 клиентов. Среди них — Aerion Supersonic, Bionano Genomics, Nissan, Quadric.io, Samsung, Sensatek, Toyo и другие.

Fort Ross Ventures — управляющая компания, фокусируется на инвестициях в стартапы в США, Израиле и России. Целевые компании работают в таких областях, как финансовые технологии, облачные технологии, искусственный интеллект, интернет вещей, безопасность и маркетплейсы.

Общий объем обязательств в фондах под управлением Fort Ross Ventures составляет $345 млн. Инвесторами в фонды под управлением Fort Ross Ventures являются как российские, так и зарубежные частные лица и корпорации. Компания является управляющей для венчурного фонда Сбербанка SBT Venture Fund.