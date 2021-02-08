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Облачная платформа Rescale привлекла инвестиции от Fort Ross Ventures

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Американский стартап в сфере облачного хранилища Rescale получил $10 млн от венчурного фонда Fort Ross Ventures. Всего в рамках раунда C компания привлекла $50 млн. В сделке также участвовали Hitachi Ventures, Microsoft M12, Nautilus Venture Partners, NVIDIA, Republic Labs и Samsung Catalyst Fund. Об этом RB.ru рассказал представитель Fort Ross Ventures.

Облачная платформа Rescale привлекла инвестиции от Fort Ross Ventures

По данным Rescale, инвестиции нового раунда увеличили общую сумму привлеченного финансирования до $100 млн.

Rescale — это интеллектуальная облачная платформа для научного сообщества. Компания сотрудничает с инженерными, аэрокосмическими и другими научными организациями, помогая им переносить устаревшие высокопроизводительные вычисления (HPC) в облако.

Отмечается, что с помощью сервиса предприятие может оптимизировать ИТ-ресурсы, повысить производительность и снизить затраты.

«Новые инвестиции должны помочь Rescale расширить бизнес и свое присутствие, а также выстроить отношения с системными интеграторами ... Я уверен, что эта платформа поможет научному сообществу сделать шаг вперед, а технологичным клиентам компании оптимизировать запуск новых продуктов», — отметил основатель Fort Ross Ventures Виктор Орловский.

На данный момент у Rescale насчитывается более 300 клиентов. Среди них — Aerion Supersonic, Bionano Genomics, Nissan, Quadric.io, Samsung, Sensatek, Toyo и другие.

Fort Ross Ventures — управляющая компания, фокусируется на инвестициях в стартапы в США, Израиле и России. Целевые компании работают в таких областях, как финансовые технологии, облачные технологии, искусственный интеллект, интернет вещей, безопасность и маркетплейсы.

Общий объем обязательств в фондах под управлением Fort Ross Ventures составляет $345 млн. Инвесторами в фонды под управлением Fort Ross Ventures являются как российские, так и зарубежные частные лица и корпорации. Компания является управляющей для венчурного фонда Сбербанка SBT Venture Fund.

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