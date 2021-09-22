Россияне готовы покупать люксовые б/у-вещи при условии скидки на них не менее 80% — опрос

Ресейл-платформа Oskelly провела опрос среди клиентов интернет-магазинов одежды и аксессуаров и выяснила, что более 60% россиян знакомы с практикой ресейла (перепродажи люксовых вещей). Решающий фактор при покупке — размер скидки, она должна быть не меньше 80% от цены на такую же новую вещь. Об этом RB сообщила пресс-служба компании.

По данным Oskelly, большинство респондентов выбирают обычные интернет-магазины, а не ресейл-маркетплейсы (65%). Для 16,4% опрошенных это разовая практика, еще 18,6% постоянно покупают вещи через ресейл-сайты.

Для 38,1% респондентов важнее размер скидки, чем факт новизны вещи. В то время как 31,9% участников опроса готовы покупать только новые вещи, 17% выберут б\у в отличном состоянии. Для 12,3% ресейл — это возможность приобрести люксовые вещи (б\у) с большой скидкой.

Большинство участников не берет в расчет вред экологии при производстве вещей (43,9%). Еще 33,5% респондентов не задумывались об этом. Только 22,6% выбирают экологичные товары и покупают только нужные вещи.

«По сравнению со странами США и Европы, в России практика циркулирующего гардероба и покупки вещей на ресейл платформах только набирает обороты. Но мы видим позитивные тенденции из-за возможности покупки люксовых вещей в отличном состоянии с хорошей скидкой, люди чаще задумываются о том, как важно стремиться снизить избыточное производство одежды», — сказал сооснователь и генеральный директор Oskelly Альберт Осканов.

В опросе компании приняло участие более 2 тысяч человек. Исследование проведено на базе сервиса «Яндекс.Взгляд».

Oskelly была основана в 2017 году. Бутики и частные продавцы могут продавать на маркетплейсе товары, перед этим они должны подтвердить подлинность изделия.

По данным исследования ThredUp, к 2024 году глобальный оборот рынка ресейл-маркетплейсов достигнет $64 млрд США и обгонит по темпам роста «быструю моду».

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Фото на обложке: Pexels



