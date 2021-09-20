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Большинство работодателей считают, что закрывать вакансии стало сложнее — исследование

Новости
Анастасия Костыркина
Анастасия Костыркина

Редактор новостного отдела

Анастасия Костыркина

Cервис по поиску работы hh.ru провел опрос среди HR-специалистов 171 российской компании, в результате которого выяснил, что 60% работодателей имеют сложности с закрытием вакансий. Треть компаний (32%) стали чаще нанимать персонал в дистанционном формате, сообщила пресс-служба hh.ru.

Большинство работодателей считают, что закрывать вакансии стало сложнее — исследование

«В контексте работы с персоналом бизнес сегодня волнуют четыре вопроса: как привлекать кандидатов дешевле и быстрее, как удерживать существующих сотрудников, как повысить эффективность работы и, конечно, как сохранить баланс и оставаться в ресурсе – последнее особенно актуально на фоне пандемии», — рассказала HR-эксперт hh.ru Елена Лондарь. В результате, она выделила следующие тренды в работе с персоналом: 

  • цифровизация процессов;
  • digital-обучение;
  • аналитика в HR (это анализ не только ситуации на рынке труда, но и внутренних процессов, например, прогнозирование увольнения, выгорания сотрудников);
  • управление карьерой: бизнес понял, что привлекать новых людей гораздо дороже, чем удерживать и развивать существующих;
  • well-being, комплексная забота о благополучии сотрудников: подобные программы уже реализуются в 27% компаний.

По результатам опроса в каждой пятой компании (22%) повысили бюджетную ставку для привлечения более «дорогих» специалистов, в то же время 13% работодателей, наоборот, стали нанимать людей, которые согласны на менее высокую зарплату. Еще 6% компаний стали предлагать более низкую оплату при прежних требованиях к квалификации кандидатов. При невозможности нанять новые кадры компании закрывают ставку за счет имеющихся сотрудников (21%).

Также аналитики hh.ru опросили рекрутеров о главными hr-задачах компаний в 2021 году. Большинство специалистов отметили работу над мотивацией и вовлеченностью персонала (46%), затем повышение квалификации и обучение персонала (42%), а также эффективность и производительность персонала (тоже 42%). Не менее важной оказалось формирование корпоративной культуры (34%). Кроме того, в несколько раз вырос интерес компаний к поиску талантов, а также к hr-аналитике.

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Фото на обложке: Unsplash

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