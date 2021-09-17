Представители каких профессий чаще всего откликаются на вакансии с тестовыми заданиями: список

Сервис SuperJob провел исследование среди респондентов, профессии которых предполагают выполнение тестового задания при трудоустройстве. Чаще на вакансии с ТЗ откликаются тестировщики и QA-инженеры — 52% и 32% соответственно. В меньшей степени на тестирование при трудоустройстве соглашаются менеджеры по продажам (32%).

Около 46% дизайнеров всегда откликаются на вакансии с проверочными заданиями, среди маркетологов таких соискателей меньше — 21%. Большинство редакторов выполняет тестовое задание выборочно (54%), поскольку его результаты зачастую компании присваивают и используют в своих интересах. Чтобы обезопасить работу от хищения, дизайнеры соглашаются на тестирование (42%), но отправляют результаты только с водяными знаками.

Программисты также практикуют избирательный подход к вакансиям с тестированием — 48%. Основные критерии: его объем и интерес к конкретной позиции. Среди пиарщиков примерно поровну тех, кто всегда выполняет тесты и действует избирательно — 38 и 39% соответственно.

В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1400 представителей старше 18 лет, которых чаще всего тестируют на профпригодность.

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Фото на обложке: Pexels