Более трети предпринимателей, ведущих бизнес в России, собираются переезжать и/или перевозить свой бизнес в другую страну из-за событий на Украине, свидетельствуют результаты опроса RB.RU. При этом 74% уже ощутили последствия для своей компании после начала российской спецоперации.

Более трети предпринимателей собираются переезжать в другую страну из-за событий на Украине — опрос RB.RU