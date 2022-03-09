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Более трети предпринимателей собираются переезжать в другую страну из-за событий на Украине — опрос RB.RU

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Более трети предпринимателей, ведущих бизнес в России, собираются переезжать и/или перевозить свой бизнес в другую страну из-за событий на Украине, свидетельствуют результаты опроса RB.RU. При этом 74% уже ощутили последствия для своей компании после начала российской спецоперации.

Более трети предпринимателей собираются переезжать в другую страну из-за событий на Украине — опрос RB.RU

Опрос проводился на сайте RB.RU 2–9 марта, в нем приняли участие порядка 300 предпринимателей.

  • 36% респондентов собираются переезжать и/или перевозить свой бизнес в другую страну;
  •  31% не собираются предпринимать подобных действий;
  • 29% еще не решили, надо ли перевозить бизнес;
  •  4% сообщили, что их предприятие находится не в России.

Мы также узнали, оказала ли спецоперация влияние на бизнес. Большинство (74%) ответили на этот вопрос положительно, 15% затруднились дать оценку. Только 9% отметили, что события последних недель не оказали влияния на их предприятие. Еще у 2% бизнес находится не в России.

24 февраля 2022 года президент РФ объявил о начале специальной военной операции на Украине. Западные страны в ответ на это начали вводить санкции (как персональные, так и секторальные). Часть компаний уже заявила об уходе с российского рынка, прекращении поставок или о приостановке работы.

Фото на обложке: Unsplash

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