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Опрос показал, что россияне испытывают стресс при офлайн-шопинге, но все равно идут в супермаркеты

Новости
Анастасия Костыркина
Анастасия Костыркина

Редактор новостного отдела

Анастасия Костыркина

Коммуникационное агентство Migel Agency провело опрос, в результате которого выяснилось, что 67% россиян больше нравится совершать покупки офлайн, чем заказывать на сайте или через приложение. При этом респонденты отмечают, что при онлайн-шопинге не испытывают стресса во время покупок, в отличие от походов в магазин, сообщила пресс-служба агентства.

Опрос показал, что россияне испытывают стресс при офлайн-шопинге, но все равно идут в супермаркеты

Большая часть респондентов выбирает офлайн-покупки из-за возможности лично убедиться в свежести продуктов и спросить совета у продавца. Также покупатели не готовы платить за доставку сверх суммы заказа продуктов. Среди преимуществ онлайн-магазинов участники опроса отметили безопасность, возможность сравнения товаров и контроля за суммой, отсутствие очередей и стресса при совершении покупок.

При выборе магазина жители России ориентируются прежде всего на уровень цен (84%), ассортимент (81%) и близость к дому (73%). Наименее важными критериями оказались удобная парковка (21%) и наличие мобильного приложения (19%). По результатам опроса женщины чаще мужчин обращают внимание на скидки (65% против 51%) и возможность копить баллы на бонусной карте (58% против 43%).

Чтобы узнать информацию и скидках или новинках в ассортименте, респонденты следят за обновлениями в мобильных приложениях ритейлеров (41%) или на сайте (27%), 38% изучают листовки и брошюры в магазине. Также постепенно набирают популярность такие источники, как блоги, телеграмм-каналы и социальные сети — их отметили 7% опрошенных.

Большинство россиян (82%) знают о существовании собственных торговых марок (СТМ) у разных продуктовых сетей и даже покупают такие товары. Самые авторитетные СТМ среди потребителей — «Маркет», продукция «Перекрестка», «Дикси» и «Самокат».

Исследование проводилось в августе 2021 года. В нем приняли участие 300 человек в возрасте от 18 до 55 лет из разных городов России.

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Фото на обложке: Pexels

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