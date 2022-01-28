Мошенники нашли новый способ обнулить карту за несколько секунд

В январе ВТБ выявили очередной способ мошенничества в России. Мошенники предлагают приобрести билеты на концерты или спектакли, но вместо покупки оформляется подписка на фейковый сайт. После этого преступники обнуляют счет на карте за несколько секунд.
Нововведение в этой схеме — регулирование частоты списания денежных средств с банковской карты, пишет РБК.
Злоумышленники рассылают фейковые объявления через социальные сети, мессенджеры, сайты знакомств и электронной почты. Потенциальной жертве предлагается заполнить платежную форму, в которой нужно указать персональные и контактные данные, реквизиты банковской карты. Однако вместо покупки билетов пользователь оформляет подписку на сайт мошенников. За несколько секунд они могут вывести 5-20 тыс. рублей или полностью все средства.
Аналитики банка рекомендуют пользоваться только проверенными сайтами, проверять ссылки с помощью антивирусов.
Кроме того, не стоит переходить по коротким ссылкам по типу bit.ly или goo.gl, а также проверять ссылки на соответствии правильного наименования компании.
Для защиты от крупных потерь стоит установить лимиты трат по банковским картам или пользоваться отдельными картами для онлайн-шопинга.
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Фото на обложке: mrmohock /
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