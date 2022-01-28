Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Мошенники нашли новый способ обнулить карту за несколько секунд

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В январе ВТБ выявили очередной способ мошенничества в России. Мошенники предлагают приобрести билеты на концерты или спектакли, но вместо покупки оформляется подписка на фейковый сайт. После этого преступники обнуляют счет на карте за несколько секунд.

Мошенники нашли новый способ обнулить карту за несколько секунд

Нововведение в этой схеме — регулирование частоты списания денежных средств с банковской карты, пишет РБК.

Злоумышленники рассылают фейковые объявления через социальные сети, мессенджеры, сайты знакомств и электронной почты. Потенциальной жертве предлагается заполнить платежную форму, в которой нужно указать персональные и контактные данные, реквизиты банковской карты. Однако вместо покупки билетов пользователь оформляет подписку на сайт мошенников. За несколько секунд они могут вывести 5-20 тыс. рублей или полностью все средства. 

Аналитики банка рекомендуют пользоваться только проверенными сайтами, проверять ссылки с помощью антивирусов. 

Кроме того, не стоит переходить по коротким ссылкам по типу bit.ly или goo.gl, а также проверять ссылки на соответствии правильного наименования компании.

Для защиты от крупных потерь стоит установить лимиты трат по банковским картам или пользоваться отдельными картами для онлайн-шопинга.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

15 топ-менеджеров, которые вывели свои компании на лидирующие позиции в рейтинге ESG.

Фото на обложке: mrmohock / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 В «Яндексе» назвали уловки, которые чаще всего используют спамеры в почтовых рассылках
  2. 2 Что такое скликивание рекламного бюджета и как его победить?
  3. 3 Десять IT-угроз для бизнеса и как от них защититься
  4. 4 Финансовая пирамида: 6 признаков, что вас хотят обмануть
  5. 5 Как не ошибиться с выбором IT-подрядчика: советы эксперта

ВОЗМОЖНОСТИ

28 января 2022

Data Fusion Awards от ВТБ

30 января 2022

Международная олимпиада «Траектория будущего»

31 января 2022

Программа «Химия Инноваций»

Все ВОЗМОЖНОСТИ