Эксперты РЭШ расскажут о новых профессиях в сфере финансов

С 25 ноября по 16 декабря в Лектории РЭШ пройдут онлайн-лекции «Профессии будущего в финансах», где эксперты расскажут о современных трендах и актуальных профессиях в сфере финансов.

Цикл лекций откроет управляющий партнер Fusion Group Кирилл Ильинский, который расскажет, почему у физиков часто получается построить успешную карьеру в финансовой сфере.

Из выступления руководителя лаборатории криптоэкономики и блокчейн-систем Пермского университета Сергея Ивлева слушатели узнают, какими качествами и навыками должен обладать финтех-предприниматель.

Лекция Владимира Красика, PhD (Школа бизнеса Стерна Нью-Йоркского университета), поможет разобраться в трансформациях, которые сейчас происходят в банковской системе, и понять, как на неё влияет появление новых технологий.

Илья Стребулаев, PhD (Лондонская школа бизнеса), расскажет, как научиться думать, как венчурные капиталисты Кремниевой долины, чтобы внести свой вклад в ускорение экономического роста.

Лекторий Российской экономической школы – проект, в рамках которого российские и зарубежные эксперты говорят об экономике и финансах и их влиянии на жизнь современного человека.

Зарегистрироваться на лекции можно на сайте.