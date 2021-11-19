РЭШ объявила о старте нового цикла открытых лекций

Слушатели узнают:

как конкурируют и конкурируют ли между собой Google, Apple, Facebook, Amazon и Microsoft;

как теория игр и теория аукционов помогли развитию рынка интернет-рекламы;

какие выводы экономических исследований могут помочь абитуриентам поступить в престижный вуз, а государствам — повысить эффективность сектора образования в целом;

что можно узнать о рынках, анализируя донорство печени.

Первая лекция «Цифровые рынки: что с ними не так и что мы можем с этим сделать» профессора Университета Помпеу Фабра и Высшей школы экономики Барселоны (GSE) Массимо Мотта пройдет 25 ноября.

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