РЭШ объявила о старте нового цикла открытых лекций

С 25 ноября по 16 декабря Российская экономическая школа проведет цикл онлайн-лекций, посвященных дизайну разных рынков. Участие бесплатное.
Слушатели узнают:
- как конкурируют и конкурируют ли между собой Google, Apple, Facebook, Amazon и Microsoft;
- как теория игр и теория аукционов помогли развитию рынка интернет-рекламы;
- какие выводы экономических исследований могут помочь абитуриентам поступить в престижный вуз, а государствам — повысить эффективность сектора образования в целом;
- что можно узнать о рынках, анализируя донорство печени.
Первая лекция «Цифровые рынки: что с ними не так и что мы можем с этим сделать» профессора Университета Помпеу Фабра и Высшей школы экономики Барселоны (GSE) Массимо Мотта пройдет 25 ноября.
Ознакомиться с полной программой и зарегистрироваться можно на сайте.
Фото на обложке: Andrey_Popov /
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