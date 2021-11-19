Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости
Новости от партнеров

РЭШ объявила о старте нового цикла открытых лекций

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

С 25 ноября по 16 декабря Российская экономическая школа проведет цикл онлайн-лекций, посвященных дизайну разных рынков. Участие бесплатное.

РЭШ объявила о старте нового цикла открытых лекций

Слушатели узнают:

  • как конкурируют и конкурируют ли между собой Google, Apple, Facebook, Amazon и Microsoft;
  • как теория игр и теория аукционов помогли развитию рынка интернет-рекламы;
  • какие выводы экономических исследований могут помочь абитуриентам поступить в престижный вуз, а государствам — повысить эффективность сектора образования в целом;
  • что можно узнать о рынках, анализируя донорство печени.

Первая лекция «Цифровые рынки: что с ними не так и что мы можем с этим сделать» профессора Университета Помпеу Фабра и Высшей школы экономики Барселоны (GSE) Массимо Мотта пройдет 25 ноября.

Ознакомиться с полной программой и зарегистрироваться можно на сайте.

Фото на обложке: Andrey_Popov / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 На AdIndex Awards 2021 наградят профессионалов в области интернет-коммуникаций
  2. 2 ВТБ запустил предодобренные кредиты для участников госзакупок
  3. 3 Митап «CJM: куда приводят клиентские пути?» пройдет в Zoom-формате
  4. 4 Конференция Hybrid Conf 2021 пройдет в Москве
  5. 5 Конференция «Развитие студенческого технологического предпринимательства» пройдет онлайн

ВОЗМОЖНОСТИ

19 ноября 2021

Отбор в Бизнес-инкубатор ИТ-парк г.Казань

19 ноября 2021

AgroCode Conference

19 ноября 2021

Технологии для управления недвижимостью, Кировский завод

Все ВОЗМОЖНОСТИ