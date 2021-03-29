«AliExpress Россия» переведет всю техподдержку для решения споров на русский язык

«AliExpress Россия» намерен полностью локализовать службу клиентской поддержки и заняться развитием контакт-центров. Все онлайн-чаты службы поддержки, а также решение споров по заказам станут русскоязычными, рассказал RB.ru представитель компании.

На данный момент обращения в онлайн-чатах уже обрабатываются в России. Но 50% споров по товарам из Китая решаются в китайских контакт-центрах на английском языке.

Также «AliExpress Россия» планирует увеличить штат специалистов по работе с обращениями клиентов в 2 раза — до 500 человек.

Сейчас компания сотрудничает с тремя сервис-партнерами в России, которые предоставляют услугу контакт-центров. Это фирмы «Гран», «Ростелеком» и «Телеконтакт». Отмечается, что их команды получают сообщения клиентов AliExpress не только в чатах и при спорных вопросах, но также в различных мессенджерах и соцсетях.

Контакт-центры работают с обращениями пользователей из России и большинства стран СНГ (Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Молдавии, Азербайджана, Туркменистана, Таджикистана и других).

Работники контакт-центров помогают пользователям сформулировать суть вопроса и передают информацию в соответствующие отделы компании для их решения.

Кроме того, по заявлению «AliExpress Россия», для сотрудников, работающих с обращениями клиентов, предусмотрена система обучения и наставничества. Она направлена на улучшение качества работы с покупателями.

В ближайшее время компания планирует начать работу с новым контактным центром группы компаний VOXYS.

По словам вице-президента по клиентскому сервису «AliExpress Россия» Оксаны Луговой, контактные центры компании являются основным источником информации о потребностях клиентов.

«Все сотрудники вне зависимости от подразделения заинтересованы в том, чтобы улучшить клиентский опыт — это KPI, объединяющий все команды AliExpress», — отметила она.

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Фото: Irina Anosova / Shutterstock