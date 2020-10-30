Сеть книжных магазинов «Республика» подаст на банкротство

Сеть книжных магазинов «Республика» объявила о намерениях подать на банкротство. Компания не сможет исполнить свои финансовые обязательства в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

«Денежный поток компании в условиях пандемии уже не позволит исполнить обязательства и погасить задолженность перед кредиторами. Мы не видим других выходов из сложившейся ситуации и намерены подать заявление о банкротстве ООО "Республика"», — отметили в компании.

Представитель компании добавил, что соответствующее сообщение появится на сайте «Федресурс» в ближайшее время.

По данным издания, уже в начале эпидемии в марте трафик в сети «Республика» снизился. Особенно такая динамика была заметна в магазинах, расположенных в торговых центрах. К середине марта, когда ограничительные меры еще не были введены, просадка стала существенной. В конце месяца по отдельным точкам снижение оборота доходило до 90%.

В течение более чем двух месяцев с 29 марта по 1 июня все розничные магазины сети простаивали, при этом сохранялись постоянные расходы и копились убытки, говорится в сообщении.

В компании также рассказали, что часть расходов на аренду удалось сократить, договорившись с рядом арендодателей. Тем не менее, большую часть торговых точек пришлось закрыть из-за невозможности продолжать работу по докризисным договоренностям. При этом в «Республике» отметили некоторый рост онлайн-продаж.

«Онлайн-канал не мог компенсировать потерь, поскольку по понятным причинам в условиях кризиса и неопределенности для российского покупателя бумажные книги, которые и в нормальных условиях не являются товаром первой необходимости, уступили приоритет другим потребительским товарам», — пояснил представитель сети магазинов.

После снятия ограничений обороты сети стабилизировались на уровне 60% к предыдущему году. В октябре, после ужесточения мер безопасности, трафик стал падать. К середине октября показатель не превышал 50% от уровня 2019 года. В компании ожидают дальнейшее снижение трафика.

В июле книжная сеть «Республика» предложила партнерам дисконтировать большую часть ее долга, чтобы избежать банкротства. Издатели «Эксмо-АСТ» и «Альпина Паблишер» прекратили отгрузки книг в магазины сети. Общая сумма долга «Республика» перед указанными поставщиками тогда составила 230 млн рублей. Компания была намерена договориться с партнерами.

Фото: Svetlana.Is / Shutterstock