В России все больше ресторанов стали закрываться

С начала осени в России все больше стали закрываться заведения общепиита. За четвертый квартал 2022 года их количество снизилось на 10%. Об этом говорится в исследовании сервиса автоматизации кафе и ресторанов R-Keeper.

Для расчетов аналитики использовали данные картографических сервисов и закрытые источники, но абсолютные цифры не раскрыли, пишет «Коммерсантъ».

Больше всего закрытий специалисты сервиса отметили в сегментах кафе, пиццерий, суши-баров, пекарен, а темпы открытий резко упали у заведений стритфуда, баров и рюмочных.

Выручка у ресторанов тоже упала из-за перераспределения трат потребителей, сильнее всего отразилось на точках со средним чеком от 1–2 тыс. рублей.

Глава Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров отметил, что данные одного сервиса не позволяют оценить общей картины. Он считает, что в большинстве случаев кафе и рестораны закрываются из-за неверно выбранных локаций, неспособности договориться с арендодателями, ошибок в управлении и других причин.

Директор направления стрит-ритейла NF Group Ирина Козина предположила, что часть рестораторов, вероятно, не смогла приспособиться к новым условиям, в том числе связанным с перестройкой меню и закупкой сырья.

В начале сентября RB.RU спросил у рестораторов, как частичная мобилизация отразилась на их бизнесе. У многих сократился штат, пострадала скорость и качество доставки. Представители отрасли тогда сообщили, что россияне стали экономить, в ближайшее время этот тренд продолжится. Поэтому при выборе заведения клиенты будут ориентироваться на уровень цен, поэтому трафик в daily-кофейнях с недорогим меню будет расти, а заведения с высоким чеком, скорее всего, введут более демократичные позиции в меню.

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