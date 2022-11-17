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Выручка ресторанной отрасли в России снизилась после объявления мобилизации

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Выручка российских ресторанов упала после объявления частичной мобилизации, подсчитали в r_keeper. Обороты ресторанной отрасли в октябре снизились на 9,5%. Больше других потеряли заведения из среднего ценового сегмента.

Выручка ресторанной отрасли в России снизилась после объявления мобилизации

Выручка заведений общественного питания в России в октябре упала на 9,5%, говорится в исследовании сервиса для автоматизации кафе и ресторанов r_keeper. Эксперты анализировали обороты и средние чеки 2 тысяч кафе и ресторанов по всей России, сравнивали данные за три недели до объявления мобилизации с тремя неделями после.

У заведений из недорогого ценового сегмента (чек до 500 рублей) выручка упала на 8,3%. Кафе и рестораны из среднего сегмента (чек от 500 до 900 рублей) заработали на 10,8% меньше. Заведения из дорогого ценового сегмента потеряли в выручке 10,1%.

Аналитики r_keeper объяснили падение выручки ростом безработицы, эмиграцией среднего класса, падением доходов, а также ростом числа закрывающихся заведений.

«В то же время мы можем наблюдать рост открытий недорогих заведений фастфуда: шаурма, хот-доги, пиццерии, то есть с возможностью быстро и дешево перекусить», – отметил ведущий аналитик r_keeper Николай Олигеров.

Полная картина последствия мобилизации для ресторанной отрасли будет видна в конце года, добавил аналитик.

Фото на обложке: ArtEvent ET / Shutterstock

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