Рестораторы Москвы попросили сохранить доступ на летние веранды гостям без QR-кода

Рестораторы Москвы выступили за продление режима без QR-кода для летних веранд кафе и ресторанов. Согласно действующему распоряжению властей, после 12 июля посещать зоны под открытым небом заведений общепита смогут только люди с QR-кодом – вакцинированные, имеющие антитела либо свежий отрицательный ПЦР-тест.

Об этом «РИА Новости» сообщил омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов. Согласно действующим распоряжениям властей Москвы, без QR-кода о ковид-статусе можно посещать летние веранды ресторанов только до 12 июля. Рестораторы выступают за то, чтобы бессрочно продлить этот период.

«Сейчас мы говорим о продлении режима работы летних веранд - это неизбежно, по-другому все не выдержит. [...] Думаю, это надо сделать бессрочно, как в Московской области, пока погода позволяет», – сказал Миронов агентству.

Омбудсмен также сообщил, что в настоящее время идут переговоры об организации встречи рестораторов и властей для обсуждения новых мер поддержки бизнеса.

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