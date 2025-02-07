РБК узнал об обсуждении снижения налогов для крупного ресторанного бизнеса

Минфин и Федеральная налоговая служба прорабатывают вопрос снижения налоговой нагрузки для крупного ресторанного бизнеса, чтобы поддержать рентабельность отрасли, пишет РБК со ссылкой на четыре источника, знакомые с ходом обсуждения.

Представители ресторанного бизнеса попросили Минфин снизить налоговую нагрузку, поскольку крупные сети теряют конкурентоспособности из-за значительного различия в налоговых обязательствах по сравнению с малыми и средними предприятиями. Средние компании, в свою очередь, вынуждены сдерживать развитие, чтобы избежать перехода в категорию крупных предприятий, пишет издание.

По словам источников РБК, власти работают над созданием новой системы налогообложения, которая позволит сохранить рентабельность ресторанов и привлечь инвесторов. Однако пока план в проработке, поскольку Минфин рассматривает и возможные потери бюджетных доходов.

По данным РБК, власти изучают различные сценарии изменения ставки НДС для крупных ресторанных сетей — до 5% или 2-3%. Конкретное значение будет зависеть от структуры нового налога, включая возможность вычета НДС и изменений в ставках страховых взносов.

Источник РБК сообщил, что цифры 5% и 2-3% действительно обсуждаются, но окончательное решение еще не принято. Реальные значения ставок будут определены после анализа ряда факторов, таких как инвестиционные планы компаний и оценка Минфином скорости компенсации возможных потерь бюджета за счет роста ресторанной индустрии.

Сейчас ресторанный бизнес пользуется льготами по НДС. Если выручка предприятия не превышает 2 млрд рублей в год, доля доходов от основной деятельности составляет не менее 70%, а заработная плата сотрудников соответствует средней отраслевой зарплате региона, оно освобождается от уплаты налога.

Кроме того, кафе и рестораны, которые являются представителями малого и среднего предпринимательства, платят страховые взносы по пониженной ставке — 15% от суммы заработной платы, превышающей 1,5 МРОТ.

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