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Вице-президент ФРиО предложил ввести в России принудительную сертификацию управляющих ресторанами

Новости
Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова

Профессиональный уровень российских управляющих ресторанами остается крайне невысоким, а значит в стране нужно ввести государственную сертификацию управленцев в сфере общественного питания. С таким предложением выступил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Сергей Миронов.

Вице-президент ФРиО предложил ввести в России принудительную сертификацию управляющих ресторанами

«Времена изменились, вперед ушла экономика, и работать управляющим в ресторане на ощупь, как можно было еще несколько лет назад, сегодня уже не прокатит. Второй вопрос: как этому помочь? На мой взгляд, стоит подключить государство. Ввести обязательную сертификацию таких сотрудников», — заявил Сергей Миронов на своей странице в Facebook.

По словам ресторатора, параллельно необходимо запустить мотивационные программы, которые стимулировали бы ресторанных управляющих учиться. Обучение в течение первых нескольких лет могло бы оплачивать государство. При этом системы, когда всех заставят учится, а потом соберут деньги, быть не должно.

Как пояснил Сергей Миронов RB.RU, пока официальных писем с предложениями в органы власти отправлено не было.

«Пока это просто идея. Будем обсуждать в рамках ФРиО», — пояснил ресторатор.

Миронов добавил, что ресторанный рынок в России развивается семимильными шагами, средний ресторан в Москве давно опережает среднеевропейский, но, как правило, только по кухне.

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«Управляются столичные рестораны настолько безалаберно, что вообще диву даешься, как они еще живы», — добавил эксперт.

Управленцев найти крайне сложно: кандидаты не имеют профильного образования, не хотят развиваться, а при этом зарплатный уровень достигает 200 тысяч рублей в месяц, добавил эксперт.

«Знаний при этом у человека ноль. Все по верхам — ни в гастрономии основательно не подкован, ни в баре не "шарит", ни в маркетинге. Да, опыт управленца у него есть, но очень узкий, в нескольких ресторанах, большинство из которых в итоге уже закрылось. И, друзья, сегодня это — вполне реальная картина», — написал Сергей Миронов.

Специалисту, претендующему на должность управленца, обязательно нужно базовое образование, в противном случае ситуация с кадрами день ото дня будет только ухудшаться.

«И я считаю, что, к сожалению, наш зал, наша операционка и большинство наших управленцев по уровню развития сегодня так же далеки от реального бизнеса, как Земля от Луны», — заключил Сергей Миронов.

Под постом известного ресторатора развернулась активная дискуссия. За несколько часов она собрала более 200 комментариев. Подписчиков Миронова возмутило, что ресторатор предлагает обратиться к государству, что может увеличить его воздействие на отрасль. Некоторые участники жаловались, что получили сразу несколько профильных образований, а все равно не могут найти работу. Другие же сообщали, что ушли из сферы ресторанного бизнеса из-за нестабильности на фоне ковидных ограничений.

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Фото на обложке: pexels

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