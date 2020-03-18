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Часть московских ресторанов приостановит работу из-за коронавируса
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Анна Оленькова
Часть столичных ресторанов решила приостановить работу и перейти в режим доставки из-за коронавируса. Об этом говорится в письме Федерации рестораторов и отельеров премьеру Михаилу Мишустину, пишет РБК.
Часть московских ресторанов приостановит работу из-за коронавирусаАнна Оленькова
Большинство рестораторов, входящих в Федерацию, приостанавливают работу по обслуживанию гостей с 18 марта.
В федерации рассказали, что обороты в ресторанном бизнесе упали от 30% до 90%, а загрузки гостиниц в марте снизились на 50%. На апрель и вовсе массово отменяются брони.
Федерация попросила Мишустина помочь отрасли, чтобы не допустить массового закрытия предприятий. В числе предлагаемых мер:
- освобождение ресторанов от уплаты налогов (включая налог на доходы физлиц и страховых взносов с выплат сотрудникам) на 120 дней.
- мораторий на взимание арендной платы и каникулы на уплату коммунальных услуг на 120 дней.
- рефинансирование существующих займов ресторанов и гостиниц.
- предоставление беспроцентных кредитов с отсрочкой выплаты основного долга.
- приостановка действий статей Гражданского кодекса, предусматривающих наказание за задержку зарплаты.
- мораторий на проведение проверок ресторанов и гостиниц сроком на 3 года.
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