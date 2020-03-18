Часть московских ресторанов приостановит работу из-за коронавируса

Часть столичных ресторанов решила приостановить работу и перейти в режим доставки из-за коронавируса. Об этом говорится в письме Федерации рестораторов и отельеров премьеру Михаилу Мишустину, пишет РБК.

Большинство рестораторов, входящих в Федерацию, приостанавливают работу по обслуживанию гостей с 18 марта.

В федерации рассказали, что обороты в ресторанном бизнесе упали от 30% до 90%, а загрузки гостиниц в марте снизились на 50%. На апрель и вовсе массово отменяются брони.

Федерация попросила Мишустина помочь отрасли, чтобы не допустить массового закрытия предприятий. В числе предлагаемых мер: