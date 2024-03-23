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Рестораторы и ритейлеры направят доходы выходных дней на помощь пострадавшим в «Крокусе»

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов сообщил об акции со стороны владельцев ресторанных и торговых сетей, которые изъявили желание направить часть доходов за 23-24 марта на помощь пострадавшим в «Крокус Сити Холле». 

Рестораторы и ритейлеры направят доходы выходных дней на помощь пострадавшим в «Крокусе»

К акции уже присоединились продуктовые сети «Азбука Вкуса», «ВкусВилл», «Мясновъ», «Перекресток», «Пятерочка», «Магнит», «Диски», сети электроники «М.Видео», «Эльдорадо», а также ресторанные группы RESTart Vasilchuk Brothers, Pinskiy&Co и проекты Сергея Миронова. Список участников, как ожидается, будет пополняться.

О начинании узнало Агентство городских новостей «Москва», которое цитирует обращение ресторатора: «Чудовищная трагедия унесла жизни множества людей, сотни пострадали, потеряли родных и близких. Мы хотим выразить свою поддержку всем, кого затронула эта страшная ситуация».

Участники акции уже оставляют пожертвования на официальном сайте «Российского Красного Креста» и продолжат это делать в течение выходных.

Фото на обложке: Unsplash

 

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