Председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов сообщил об акции со стороны владельцев ресторанных и торговых сетей, которые изъявили желание направить часть доходов за 23-24 марта на помощь пострадавшим в «Крокус Сити Холле».

Рестораторы и ритейлеры направят доходы выходных дней на помощь пострадавшим в «Крокусе»