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Магазин приложений RuStore от VK установили более 100 млн раз

Новости
Новости
Мария Рудницкая
Мария Рудницкая

Редактор новостного блока

Мария Рудницкая

Отечественный магазин приложений RuStore от VK установили 100 млн раз. За год число установок выросло в три раза. Об этом Русбейс сообщили в пресс-службе площадки.

Магазин приложений RuStore от VK установили более 100 млн раз
  1. Новости

В компании отметили, что одна из причин роста популярности RuStore — адаптация магазина под различные операционные системы: магазин можно установить на смартфоны с Android, китайской HarmonyOS и российской ОС «Аврора».

Кроме того, с 2024 года магазин можно установить не только на смартфоны, планшеты и компьютеры. Появились версии для электронных книг, телевизоров, проекторов, Hi-Fi-аудиоплееров, игровые консолей, умных часов и даже кассовых терминалов, рассказал директор по продукту RuStore Олег Афанасьев.

Число игровых приложений на RuStore за год выросло в 1,6 раза, с 30 тыс. до 50 тыс., что также повлияло на рост установок, подчеркнули в компании. По ее данным, две трети пользователей скачивают магазин сами, в остальных случаях его предустанавливают на Android-устройства.

  • Месячная аудитория RuStore увеличилась до 50 млн пользователей, сообщалось в январе. Это позволило магазину приложений стать вторым по популярности в России после Google Play.
  • В ноябре Госдума приняла в первом чтении поправки в закон о защите прав потребителей, которые обяжут Apple устанавливать RuStore на смартфоны, котоыре продаются в России. В случае принятия закона правило вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Фото на обложке: Unsplash

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