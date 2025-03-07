Магазин приложений RuStore от VK установили более 100 млн раз
Отечественный магазин приложений RuStore от VK установили 100 млн раз. За год число установок выросло в три раза. Об этом Русбейс сообщили в пресс-службе площадки.
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В компании отметили, что одна из причин роста популярности RuStore — адаптация магазина под различные операционные системы: магазин можно установить на смартфоны с Android, китайской HarmonyOS и российской ОС «Аврора».
Кроме того, с 2024 года магазин можно установить не только на смартфоны, планшеты и компьютеры. Появились версии для электронных книг, телевизоров, проекторов, Hi-Fi-аудиоплееров, игровые консолей, умных часов и даже кассовых терминалов, рассказал директор по продукту RuStore Олег Афанасьев.
Число игровых приложений на RuStore за год выросло в 1,6 раза, с 30 тыс. до 50 тыс., что также повлияло на рост установок, подчеркнули в компании. По ее данным, две трети пользователей скачивают магазин сами, в остальных случаях его предустанавливают на Android-устройства.
- Месячная аудитория RuStore увеличилась до 50 млн пользователей, сообщалось в январе. Это позволило магазину приложений стать вторым по популярности в России после Google Play.
- В ноябре Госдума приняла в первом чтении поправки в закон о защите прав потребителей, которые обяжут Apple устанавливать RuStore на смартфоны, котоыре продаются в России. В случае принятия закона правило вступит в силу с 1 сентября 2025 года.
Фото на обложке: Unsplash
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