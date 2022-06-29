Россияне смогут самостоятельно ограничивать банковские онлайн-операции

ЦБ России разрешил клиентам банков самостоятельно ограничивать онлайн-операции и устанавливать ограничения на них. Они также смогут запретить онлайн-выдачу кредитов.
Банки должны будут оказывать такие услуги бесплатно всем клиентам. Указание вступит в силу с 1 октября.
Глава департамента информационной безопасности Центробанка Вадим Уваров пояснил, что если у пользователя счета в нескольких банках, то ему нужно будет написать заявление в каждом из них.
При этом клиент сможет отменить запрет или изменить параметры онлайн-операций в удобное для пользователя время.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Новое ограничение эквайринговых комиссий: как это повлияет на бизнес?
- 2 Чем грозит заморозка зарубежных активов Центробанка для бизнеса
- 3 Олег в Clubhouse и биометрия в «Перекрестке»: финтех-дайджест
- 4 Европейский брокер Exante закроет счета клиентов из России и Беларуси с активами меньше €10 тысяч
- 5 Бухгалтер в штат, на фриланс или на аутсорсе: что выбрать в 2022 году
ВОЗМОЖНОСТИ
30 июня 2022
30 июня 2022
30 июня 2022