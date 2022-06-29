Россияне смогут самостоятельно ограничивать банковские онлайн-операции

ЦБ России разрешил клиентам банков самостоятельно ограничивать онлайн-операции и устанавливать ограничения на них. Они также смогут запретить онлайн-выдачу кредитов.

Банки должны будут оказывать такие услуги бесплатно всем клиентам. Указание вступит в силу с 1 октября.

Глава департамента информационной безопасности Центробанка Вадим Уваров пояснил, что если у пользователя счета в нескольких банках, то ему нужно будет написать заявление в каждом из них.

При этом клиент сможет отменить запрет или изменить параметры онлайн-операций в удобное для пользователя время.

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