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Правительство готовит возрастные ограничения для пользователей электросамокатов

Новости
Новости
Анастасия Липчанская
Анастасия Липчанская

Редактор новостного блока

Анастасия Липчанская

Правительство рассматривает возрастные ограничения для пользователей электросамокатов, сообщил первый замминистра транспорта Валентин Иванов в кулуарах форума «Инфраструктурные инициативы бизнеса», передает ТАСС.

Правительство готовит возрастные ограничения для пользователей электросамокатов
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«Считаем, что да, нужно вводить ограничения. Будем смотреть и вводить регулирование тоже будем», — ответил Иванов на вопрос о планах ввести возрастной порог для пользователей средств индивидуальной мобильности.

Он отметил, что соответствующий законопроект находится «в высокой степени готовности», документ уже рассмотрели в правительстве, сейчас он находится на доработке.

Иванов не уточнил, каким возрастом планируется ограничить использование электросамокатов. В ноябре он заявлял, что проект по введению ограничений для детей находится в активной стадии обсуждения. Тогда министр заявил, что возрастной порог может составить «14, 16, 18 даже лет», но отметил, что по законопроекту было «много спорных моментов разнонаправленных».

Фото на обложке: YuryKara / Shutterstock / FOTODOM

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