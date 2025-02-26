Правительство готовит возрастные ограничения для пользователей электросамокатов

«Считаем, что да, нужно вводить ограничения. Будем смотреть и вводить регулирование тоже будем», — ответил Иванов на вопрос о планах ввести возрастной порог для пользователей средств индивидуальной мобильности.

Он отметил, что соответствующий законопроект находится «в высокой степени готовности», документ уже рассмотрели в правительстве, сейчас он находится на доработке.

Иванов не уточнил, каким возрастом планируется ограничить использование электросамокатов. В ноябре он заявлял, что проект по введению ограничений для детей находится в активной стадии обсуждения. Тогда министр заявил, что возрастной порог может составить «14, 16, 18 даже лет», но отметил, что по законопроекту было «много спорных моментов разнонаправленных».

Фото на обложке: YuryKara / Shutterstock / FOTODOM