Правительство готовит возрастные ограничения для пользователей электросамокатов
Правительство рассматривает возрастные ограничения для пользователей электросамокатов, сообщил первый замминистра транспорта Валентин Иванов в кулуарах форума «Инфраструктурные инициативы бизнеса», передает ТАСС.
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«Считаем, что да, нужно вводить ограничения. Будем смотреть и вводить регулирование тоже будем», — ответил Иванов на вопрос о планах ввести возрастной порог для пользователей средств индивидуальной мобильности.
Он отметил, что соответствующий законопроект находится «в высокой степени готовности», документ уже рассмотрели в правительстве, сейчас он находится на доработке.
Иванов не уточнил, каким возрастом планируется ограничить использование электросамокатов. В ноябре он заявлял, что проект по введению ограничений для детей находится в активной стадии обсуждения. Тогда министр заявил, что возрастной порог может составить «14, 16, 18 даже лет», но отметил, что по законопроекту было «много спорных моментов разнонаправленных».
Фото на обложке: YuryKara / Shutterstock / FOTODOM
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