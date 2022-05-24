re:Store и iPort, официальные ритейлеры техники Apple в России, начали закрывать убыточные магазины. Компании распределяют ассортимент в точки с более высоким трафиком.

re:Store (входит в Inventive Retail Group, IRG) уже закрыл несколько магазинов в Москве, обратил внимание «Коммерсантъ». За последнюю неделю прекратили работу магазин в ТЦ «Фестиваль» на Мичуринском проспекте и на Кутузовском проспекте.

На сайте компании сообщается, что «временно закрыты» восемь точек в Москве и часть в Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Челябинске и других городах. Всего у сети 87 магазинов. В IRG не стали комментировать ситуацию.

Источник газеты знает, что IRG приостановила работу магазинов на три месяца — за это время компания хочет перестроить логистику. На совсем закрываются только те точки, где не выходит договориться об арендных каникулах или скидках. Другой источник сообщил, что компания пытается наладить параллельный импорт.

На сайте iPort говорится, что сеть «временно закрыла по техническим причинам» четыре магазина в Санкт-Петербурге. Всего у iPort 28 магазинов в разных регионах. В iPort не ответили на запрос издания.

Еще один официальный продавец оборудования Apple в России — Cstore (им владеет «Связной», всего около 30 магазинов). В компании отказались от комментариев.

По словам источников «Ъ», авторизованные дилеры Apple закрывают убыточные магазины, чтобы перенаправить товар в те точки, которые приносят наибольшую прибыль. Еще одна причина — дефицит товара и в целом снижение спроса на смартфоны.

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