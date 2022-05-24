re:Store и iPort, официальные ритейлеры техники Apple в России, начали закрывать убыточные магазины. Компании распределяют ассортимент в точки с более высоким трафиком.
- re:Store (входит в Inventive Retail Group, IRG) уже закрыл несколько магазинов в Москве, обратил внимание «Коммерсантъ». За последнюю неделю прекратили работу магазин в ТЦ «Фестиваль» на Мичуринском проспекте и на Кутузовском проспекте.
На сайте компании сообщается, что «временно закрыты» восемь точек в Москве и часть в Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Челябинске и других городах. Всего у сети 87 магазинов. В IRG не стали комментировать ситуацию.
Источник газеты знает, что IRG приостановила работу магазинов на три месяца — за это время компания хочет перестроить логистику. На совсем закрываются только те точки, где не выходит договориться об арендных каникулах или скидках. Другой источник сообщил, что компания пытается наладить параллельный импорт.
- На сайте iPort говорится, что сеть «временно закрыла по техническим причинам» четыре магазина в Санкт-Петербурге. Всего у iPort 28 магазинов в разных регионах. В iPort не ответили на запрос издания.
- Еще один официальный продавец оборудования Apple в России — Cstore (им владеет «Связной», всего около 30 магазинов). В компании отказались от комментариев.
По словам источников «Ъ», авторизованные дилеры Apple закрывают убыточные магазины, чтобы перенаправить товар в те точки, которые приносят наибольшую прибыль. Еще одна причина — дефицит товара и в целом снижение спроса на смартфоны.
Фото на обложке: Unsplash
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