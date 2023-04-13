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Товары из новых коллекций ушедших из России брендов начали продавать на Ozon

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В продаже на Ozon появились товары из новых коллекций ушедших из России брендов одежды: Zara, H&M, Mango и других. К покупке доступны несколько тысяч позиций, все товары перед размещением на площадке проходят проверку на оригинальность.

Товары из новых коллекций ушедших из России брендов начали продавать на Ozon

Предметы одежды от ушедших из России международных брендов появились в продаже на Ozon, следует из пресс-релиза компании.

Товары из новых коллекций собраны на специальных витринах: в «Любимых брендах» представлена одежда Nike, Zara, H&M, Tommy Hilfiger и других брендов, а на витрине Top Brands собраны товары премиум-класса от Calvin Klein, Hugo, Furla.

«Для формирования витрины эксперты Ozon проанализировали спрос покупателей на брендовую одежду и отобрали ту, которой чаще всего интересуются», – сообщили в Ozon. 

Все размещенные на витрине товары прошли проверку на качество и оригинальность происхождения, подчеркнули в компании. Всего к покупке доступны более 35 тыс. наименований продукции.

Фото на обложке: Rawpixel.com / Depositphotos

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