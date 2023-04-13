Товары из новых коллекций ушедших из России брендов начали продавать на Ozon

В продаже на Ozon появились товары из новых коллекций ушедших из России брендов одежды: Zara, H&M, Mango и других. К покупке доступны несколько тысяч позиций, все товары перед размещением на площадке проходят проверку на оригинальность.
Предметы одежды от ушедших из России международных брендов появились в продаже на Ozon, следует из пресс-релиза компании.
Товары из новых коллекций собраны на специальных витринах: в «Любимых брендах» представлена одежда Nike, Zara, H&M, Tommy Hilfiger и других брендов, а на витрине Top Brands собраны товары премиум-класса от Calvin Klein, Hugo, Furla.
«Для формирования витрины эксперты Ozon проанализировали спрос покупателей на брендовую одежду и отобрали ту, которой чаще всего интересуются», – сообщили в Ozon.
Все размещенные на витрине товары прошли проверку на качество и оригинальность происхождения, подчеркнули в компании. Всего к покупке доступны более 35 тыс. наименований продукции.
Фото на обложке: Rawpixel.com /
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