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Ритейлерам разрешили ограничивать продажу товаров в одни руки

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Власти разрешили ритейлерам ограничивать продажу товаров в одни руки. Решение согласовали в Минпромторге и Минсельхозе. Мера коснется только социально значимых товаров. Ее уже применили X5 Group, в которую входят в частности «Пятерочка» и «Перекресток».

Ритейлерам разрешили ограничивать продажу товаров в одни руки

Минсельхоз и Минпромторг одобрили инициативу ритейлеров по ограничению продажи социально значимых товаров в одни руки. Об этом пишет Forbes со ссылкой на заявление министерства промышленности и торговли РФ.

В Минпромторге отметили, что в регионах уже были замечены случаи покупки определенных товаров в «очевидно большем» объеме для их дальнейшей перепродажи по завышенным ценам.

Ограничения на продажу определенных товаров в одни руки ввели торговые сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Чижик», а также онлайн-гипермаркет «Vprok Перекресток». Все сети входят в X5 Group.

С заметным ростом спроса на товары первой необходимости столкнулись в «Ашане». В пресс-службе компании отметили, что спрос вырос в том числе со стороны бизнеса.

«Окей», «Магнит», «Ашан» и торговые сети X5 Group ограничили наценки на социально значимые товары до 5%. В список социально значимых товаров входят хлебобулочные изделия, сахар, молочная продукция и овощи из так называемого «борщевого набора».

Фото на обложке: FotograFFF / Shutterstock

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