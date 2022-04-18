Продуктовые ритейлеры не будут открывать новые магазины из-за кризиса

Крупные продуктовые ритейлеры России отказались от экспансии из-за кризиса. Новые магазины не будет открывать в частности X5 Group (“Пятерочка”, “Перекресток”). Команды, отвечающие за развитие бизнеса в регионах, переводят в другие отделы или сокращают.

В сети «ВкусВилл» рассказали «Коммерсанту», что отложили реализацию части планов на неопределенный срок. Компания сделает фокус на проектах с быстрым результатом, уточнили там. Освободившийся штат перевели в другие отделы.

В «Азбуке вкуса» сообщили, что на сотрудниках никак не скажутся планы компании сократить открытие новых магазинов.

X5 Group, которая управляет сетями «Перекресток» и «Пятерочка», сократила подразделение, отвечающее за региональное развитие, рассказал изданию источник на рынке. Сам ритейлер уточнил, что команду сотрудников переводят в другие отделы. В X5 пояснили, что программа открытия новых магазинов приостановлена до конца апреля для пересмотра инвестиционной стратегии.

Источники издания также рассказали об отказе крупного алкогольного ритейлера от открытия 1 тысячи новых магазинов в 2022 году и сокращении 80% штата, который отвечал за поиск помещений для магазинов и их проектированием.

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