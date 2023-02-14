В РФ ритейлеров предложили обязать продавать товары регионального пищепрома

Торговые сети предложили обязать продавать в регионах товары локальных производителей. Соответствующий законопроект разработал сенатор Андрей Кутепов. Документ пока не внесли в Госдуму.
Местные производители, по словам парламентария, теряют каналы сбыта на фоне монополизации розничного рынка ритейлерами, сообщили «Известия» со ссылкой на письмо.
Два года назад Андрей Кутепов уже предлагал похожую инициативу. Тогда правительство посчитало, что проект закона «не соответствует принципам свободы перемещения товаров».
Документом предлагается обязать ритейлеров размещать в магазинах товары «региональных производителей, включая товары, для обозначения которых используется географическое указание или наименование места происхождения товара». Кутепов предлагает установить механизм квотирования региональных производителей в торговых сетях.
По данным IZ, ряд крупнейшийх торговых сетей работают с местными производителями. Например, «Магнит» сотрудничает с 5,3 тыс. российских поставщиков, половина из которых — средние и мелкие производители.
Фото на обложке: Unsplash
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