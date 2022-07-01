Retail Rocket привлек $24 млн и купил SailPlay

Два российских стартапа заключили крупную сделку. Retail Rocket привлек $24 млн в раунде серии A и купил платформу SailPlay. В ближайшее время Retail Rocket планирует удвоить количество слияний и покупок.

О сделке пишет TechCrunch. О приобретении SailPlay стартапом Retail Rocket написал также один из основателей последней Леонид Шангин.

Retail Rocket привлек $24 млн в раунде серии A под руководством фонда прямых инвестиций Fintera. Также Retail Rocket объявил о покупке стартапа SailPlay. Условия сделки не раскрываются.

SailPlay разрабатывает программное обеспечение, помогающее розничным торговцам создавать программы лояльности и проводить массовые рассылки сообщений. Компания основана россиянами Леонидом Шангиным и Яковом Филиппенко в 2013 году. Перед сделкой с Retail Rocket стартап привлек $3,3 млн.

Retail Rocket в 2012 году запустили Николай Хлебинский и Андрей Чиж. Стартап использует математическую модель для сегментации новых покупателей продукта компании. Анализируя их действия, платформа выясняет их желания и предпочтения. Клиентская база Retail Rocket насчитывает более 1 тыс. компаний, включая Nintendo, Puma и Decathlon.

Издание отмечает, что Retail Rocket в ближайшие месяцы планирует удвоить количество слияний и покупок.

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