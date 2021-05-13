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Дальше – хуже: «Лента» попросила поставщиков не поднимать цены на продукты до выборов в Госдуму

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Один из крупнейших российских ритейлеров «Лента» попросил поставщиков не повышать цены на социально значимые продукты до конца третьего квартала, пишет Коммерсант, то есть до конца сентября, когда должны состояться выборы в Госдуму РФ.

Дальше – хуже: «Лента» попросила поставщиков не поднимать цены на продукты до выборов в Госдуму

В «Ленте» уже получили уведомления от поставщиков о росте цен и «находят их обоснованными», сообщает Коммерсант.

В письме директора по стратегии и развитию закупок «Ленты» Елены Москаленко, которым располагает издание, речь идет о категории товаров первой необходимости: мясе, рыбе, масле, молоке, сахаре, соли, чае, хлебе, крупах, картофеле и макаронных изделиях.

«Лента» уже ведет переговоры с поставщиками о сдерживании цен, однако обязана сообщить в соответствующие органы о поступлении запросов о повышении цен на перечисленные товары, отмечается в письме.

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Фото на обложке: Depositphotos.com

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