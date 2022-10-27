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Retomagic создаст первую в мире соцсеть, где весь контент будет генерировать AI

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Retomagic объявил о партнерстве с Microsoft и Open AI для создания социальной сети, которая будет генерировать весь контент с помощью искусственного интеллекта, рассказали в компании.

Retomagic создаст первую в мире соцсеть, где весь контент будет генерировать AI

Retomagic — это первый отечественный генератор изображений по тексту на любом языке в мобильном приложении. Стартап основал Марк Красотин, сейчас компания расположена в ОАЭ. Retomagic выпустила мобильное приложение для улучшения фотографий, которое стало самым популярным среди аналогичных сервисов на Android в России.

Теперь Retomagic планирует привлечь $2 млн на разработку инновационной социальной сети. В компании отметили, что Microsoft выразил готовность рекомендовать продукт своим инвестиционным фондам.

В Retomagic также рассказали, что в рамках партнерства, Microsoft и Open AI предоставили лицензии на свои продукты и доступ к вычислительным ресурсам. Кроме того, ведутся переговоры об интеграции в проект нейросети DALL-E 2, разработчиком которой является Open AI. 

Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock

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