Retomagic создаст первую в мире соцсеть, где весь контент будет генерировать AI

Retomagic объявил о партнерстве с Microsoft и Open AI для создания социальной сети, которая будет генерировать весь контент с помощью искусственного интеллекта, рассказали в компании.
Retomagic — это первый отечественный генератор изображений по тексту на любом языке в мобильном приложении. Стартап основал Марк Красотин, сейчас компания расположена в ОАЭ. Retomagic выпустила мобильное приложение для улучшения фотографий, которое стало самым популярным среди аналогичных сервисов на Android в России.
Теперь Retomagic планирует привлечь $2 млн на разработку инновационной социальной сети. В компании отметили, что Microsoft выразил готовность рекомендовать продукт своим инвестиционным фондам.
В Retomagic также рассказали, что в рамках партнерства, Microsoft и Open AI предоставили лицензии на свои продукты и доступ к вычислительным ресурсам. Кроме того, ведутся переговоры об интеграции в проект нейросети DALL-E 2, разработчиком которой является Open AI.
Фото на обложке: Gorodenkoff /
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