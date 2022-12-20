Федеральную программу бесплатного переобучения продлили на два года, она будет действовать до конца 2024 года. По этой программе можно бесплатно получить дополнительное профессиональное образование или сменить профессию.
О продлении на 2023 и 2024 год федеральной программы бесплатного переобучения сообщили в пресс-службе правительства РФ. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Участники программы могут бесплатно получить профессиональное в дополнение к имеющемуся, либо переобучиться на другую специальность за счет государства. Воспользоваться программой могут в том числе сотрудники под риском увольнения, официально безработные.
Проводящим переобучение организациям затраты на него будут возмещены через гранты, которые выделит правительство. Согласно распределению федерального бюджета, в 2023 году на программу выделят 8,2 млрд рублей, в 2024 году – 6,2 млрд рублей.
В 2023 году воспользоваться программой переобучения смогут не менее 138 тысяч человек, в 2024 году – 104 тысячи.
Фото на обложке: charlesdeluvio /
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