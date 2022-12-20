Федеральную программу бесплатного переобучения продлили на два года

Федеральную программу бесплатного переобучения продлили на два года, она будет действовать до конца 2024 года. По этой программе можно бесплатно получить дополнительное профессиональное образование или сменить профессию.

О продлении на 2023 и 2024 год федеральной программы бесплатного переобучения сообщили в пресс-службе правительства РФ. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Участники программы могут бесплатно получить профессиональное в дополнение к имеющемуся, либо переобучиться на другую специальность за счет государства. Воспользоваться программой могут в том числе сотрудники под риском увольнения, официально безработные.

Проводящим переобучение организациям затраты на него будут возмещены через гранты, которые выделит правительство. Согласно распределению федерального бюджета, в 2023 году на программу выделят 8,2 млрд рублей, в 2024 году – 6,2 млрд рублей.

В 2023 году воспользоваться программой переобучения смогут не менее 138 тысяч человек, в 2024 году – 104 тысячи.

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