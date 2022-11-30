Международный арт-проект Cities And Memory создал коллекцию исчезающих звуков. В ней собраны аудиофайлы, например, с записью открытия деки кассетного магнитофона, езды винтажного гоночного автомобиля, рингтона Nokia 5120.
В библиотеке Obsolete Sounds на данный момент собраны более 150 звуков. В коллекции можно найти звук работы немецкой ретро-кофемолки Lehnartz, фена для волос от Siemens, игровой консоли Nintendo NES, жесткого диска Seagate и запуска культовой игры Pacman.
Карточка с каждым аудиофайлом сопровождается описанием и ремиксом, созданным по ассоциации с эмоциями, которые вызывают звуки при прослушивании. Для удобства поиска звуки можно отсортировать по категориям.
Проект Obsolete Sounds запустили авторы другого проекта – Cities And Memory. Энтузиасты создают звуковую карту мира, созданную из звуков, записанных в разных частях планеты. В библиотеке уже более 5 тысяч звуков.
Фото на обложке: Mania Vector /
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