Платформа по обучению 3D-художников в формате RPG-игры Retry закрыла раунд на 9,1 млн рублей

Проект по обучению 3D-художников при помощи игровых механик Retry закрыл раунд на 9,1 млн рублей, 10% которого проинвестировала команда brainbox.VC . Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе краудфандинговой платформы.

Финансирование в рамках раунда предоставили 388 частных инвесторов, лид-инвестором стала краудфандинговая платформа brainbox.VC. Участники раунда получили долю в 10% в обмен на инвестиции.

Retry (АО «Давай еще раз) представляет собой образовательную платформу, благодаря которой пользователи осваивают компьютерную графику в формате RPG-игры.

CEO компании Игорь Дятлов рассказал, что в Retry удалось сформировать сильную команду из специалистов с многолетним опытом и экспертизой в 3D, сфере геймдева и образовании.

«Мы делаем сложный и эффективный продукт в сфере обучения — предлагаем осознанное и продуманное обучение с акцентом на практические навыки», — добавил Дятлов.

Привлеченные в ходе раунда средства проект направит на доработку продукта. Также полученное финансирование позволит подготовить платформу для выхода в сегменты b2b и маркетинга.

В рамках договоренности с brainbox.VC стартап будет ежемесячно сообщать инвесторам об освоении привлеченных средств. На следующий год команда проекта запланировала интеграцию пула новых услуг и еще один раунд инвестирования.

По словам гендиректора brainbox.VC Альберта Алиева, в компании ценят стремление и смелость «отойти от проторенных дорог с проверенными механиками».

«Это сильно перекликается с идеей brainbox.VC, ведь наш продукт — инвестиции в IT-стартапы на ранней стадии. Это и поддержка прогресса, и в потенциале выгодное вложение. Кто сказал, что альтруизм не может приносить прибыль?», — пояснил Алиев интерес brainbox.VC к проекту.

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