Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Платформа по обучению 3D-художников в формате RPG-игры Retry закрыла раунд на 9,1 млн рублей

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Проект по обучению 3D-художников при помощи игровых механик Retry закрыл раунд на 9,1 млн рублей, 10% которого проинвестировала команда brainbox.VC. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе краудфандинговой платформы.

Платформа по обучению 3D-художников в формате RPG-игры Retry закрыла раунд на 9,1 млн рублей

Финансирование в рамках раунда предоставили 388 частных инвесторов, лид-инвестором стала краудфандинговая платформа brainbox.VC. Участники раунда получили долю в 10% в обмен на инвестиции.
Retry (АО «Давай еще раз) представляет собой образовательную платформу, благодаря которой пользователи осваивают компьютерную графику в формате RPG-игры.

CEO компании Игорь Дятлов рассказал, что в Retry удалось сформировать сильную команду из специалистов с многолетним опытом и экспертизой в 3D, сфере геймдева и образовании.

«Мы делаем сложный и эффективный продукт в сфере обучения — предлагаем осознанное и продуманное обучение с акцентом на практические навыки», — добавил Дятлов.

Привлеченные в ходе раунда средства проект направит на доработку продукта. Также полученное финансирование позволит подготовить платформу для выхода в сегменты b2b и маркетинга.

В рамках договоренности с brainbox.VC стартап будет ежемесячно сообщать инвесторам об освоении привлеченных средств. На следующий год команда проекта запланировала интеграцию пула новых услуг и еще один раунд инвестирования.

По словам гендиректора brainbox.VC Альберта Алиева, в компании ценят стремление и смелость «отойти от проторенных дорог с проверенными механиками».

Все сервисы и компании, связанные с релокацией, на одной карте

«Это сильно перекликается с идеей brainbox.VC, ведь наш продукт — инвестиции в IT-стартапы на ранней стадии. Это и поддержка прогресса, и в потенциале выгодное вложение. Кто сказал, что альтруизм не может приносить прибыль?», — пояснил Алиев интерес brainbox.VC к проекту.

Фото на обложке: bangoland / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 VK вернулась к планам провести IPO образовательного проекта Skillbox — РБК
  2. 2 Профессионал или инфоцыган: как распознать современного торговца «змеиным маслом» и не попасть в ловушку
  3. 3 Машины не восстанут, но вылететь с работы можно: разбираемся, зачем осваивать нейросети
  4. 4 Конкуренция в сфере EdTech: узкопрофильные площадки против мультиплатформ
  5. 5 Метавселенные и AI: изменится ли образование в 2024 году
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

01 марта 2024

HomeHack

01 марта 2024

Акселератор проектов специального назначения

03 марта 2024

Акселератор Школы стартапов Skolkovo

04 марта 2024

Олимпиада по информатике от Яндекса

04 марта 2024

WB accelerator

Все ВОЗМОЖНОСТИ